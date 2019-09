Esporte Goleiro Jordi brilha, Carlinhos marca golaço e CSA derrota o Ceará em Maceió O camisa 1 fez pelo menos seis grandes defesas durante o duelo. Equipe alagoana respira na luta contra o rebaixamento

O CSA contou com uma excelente atuação de seu goleiro Jordi e com o gol do lateral Carlinhos, para bater o Ceará por 1 a 0, neste domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu no estádio Rei Pelé, em Maceió. O goleiro Jordi, com pelo menos seis grandes defesas, foi o destaque da equipe alagoana. O CSA completa três jogos sem derrota no Brasilei...