Esporte Goleiro Jean vair estrear pelo Atlético-GO contra o Crac Jogador está no clube há um mês e não disputa uma partida há um ano. Estreia deve ocorrer uma semana após apresentação oficial do atleta pelo clube rubro-negro

A estreia do goleiro Jean pelo Atlético-GO será nesta quinta-feira (20), contra o Crac, no Estádio Olímpico, em jogo adiado da 5ª rodada e que teve mando de campo invertido por causa das más condições do gramado do Genervino da Fonseca. O jogador iniciou o treino desta quarta-feira (19) como titular e sua utilização no time já estava prevista. Jean voltará a joga...