Esporte Goleiro Jean prevê colheita de ‘bons frutos’ do Atlético-GO na Série A Jogador iniciou o jogo-treino contra o Goiânia como titular. Para ele, goleada sobre o rival aumenta confiança do Dragão

O goleiro Jean foi uma das novidades na formação titular do Atlético-GO, que goleou o Goiânia por 6 a 0, em jogo-treino disputado no CT do Dragão, neste sábado (18). Para o jogador de 24 anos, o triunfo traz de volta a confiança para o grupo atleticano e ele prevê bons frutos da equipe na Série A. Jean reconhece que o campeonato será difícil, a estreia do Atlét...