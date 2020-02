Esporte Goleiro Jean é regularizado no Atlético-GO e pode jogar Copa do Brasil Defensor, que chegou por empréstimo do São Paulo, saiu no BID da CBF, nesta terça-feira (4). Segundo presidente, atleta deve ser apresentado na próxima semana

O Goleiro Jean foi regularizado no Atlético, nesta terça-feira (4). O atleta saiu no BID da CBF, portanto está à disposição para atuar pelo Dragão na Copa do Brasil e no Goianão. Segundo o presidente Adson Batista, o jogador deve ser apresentado na próxima semana, mas não definiu data. No dia 13 de janeiro, Jean chegou ao Atlético. Envolto em polêmica, acusado de agr...