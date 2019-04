Esporte Goleiro falha, Arsenal vence Watford e assume o quarto lugar no Campeonato Inglês Gunners segue forte na briga por uma classificação à Liga dos Campeões da temporada 2019/20

O Arsenal derrotou o Watford por 1 a 0, nesta segunda-feira (15), no campo do adversário, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Inglês. Com a vitória, o time de Londres volta a ocupar um posto na zona de classificação à Liga dos Campeões ao assumir a quarta posição, com 66 pontos, superando o Chelsea, quinto colocado, no saldo de gols (26 a 21). O Watford é o d...