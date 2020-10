Esporte Goleiro exalta marca defensiva do Vila Nova Fabrício completou 580 minutos sem sofrer gols na temporada e define seu momento como o melhor da carreira

O último gol sofrido pelo Vila Nova na Série C ocorreu aos 46 minutos do 2º tempo na goleada sofrida, por 4 a 0, para o Ferroviário no dia 22 de agosto, pela 4ª rodada da competição nacional. Desde então foram 580 minutos, com acréscimos, e para o goleiro Fabrício a marca precisa ser valorizada, mas também exaltada pelo trabalho defensivo que começa no ataque. “Ótimo momento p...