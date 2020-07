Esporte Goleiro Everson entra na Justiça contra o Santos e busca rescisão

O goleiro Everson entrou na Justiça contra o Santos cobrando valores atrasados e pede a rescisão do seu contrato. O processo corre em segredo de Justiça. O jogador já não compareceu ao treino da equipe no CT Rei Pelé na tarde deste domingo (19). O Santos deve cinco meses de direito de imagem ao atleta, além de 70% do salário em carteira de trabalho referente a...