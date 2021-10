Esporte Goleiro estreante segura empate contra o Sport e evita Santos no Z-4 do Brasileiro O alvinegro praiano, que entrou em campo no grupo dos quatro piores times do campeonato, agora aparece na 15ª colocação e soma 29 pontos, só um a mais que o Juventude, clube que abre a zona de rebaixamento

Ameaçados pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro, Santos e Sport empataram sem gols neste domingo (17), na Arena Pernambuco, em Recife, e continuam na parte de baixo da tabela do Nacional. O alvinegro praiano, que entrou em campo no grupo dos quatro piores times do campeonato, agora aparece na 15ª colocação e soma 29 pontos, só um a mais que o Juventude, clube ...