Esporte Goleiro elogia manutenção de base defensiva do Atlético-GO Linha de defesa e volante líder no meio-campo foram mantidos pelo clube rubro-negro para a atual temporada

A manutenção da maioria dos defensores do Atlético-GO para a temporada 2020 foi elogiada pelo goleiro Maurício Kozlinski. O sistema defensivo rubro-negro se mostrou regular durante a temporada passada, ainda que o Dragão tenha sofrido gols no fim de alguns jogos. O aspecto positivo é o de não ter comprometido na maioria das partidas. Ficaram no clube Kozlin...