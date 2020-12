Esporte Goleiro do Vila Nova retorna com ambição de acesso Recuperado, Fabrício deve ser relacionado para o jogo contra o Jacuipense e já iniciou preparação para disputa da 2ª fase

No próximo sábado (5), o goleiro Fabrício completará um mês sem jogar pela equipe principal do Vila Nova. O duelo contra o Jacuipense, no entanto, pode marcar o retorno do jogador à formação titular do Tigre na Série C. Recuperado, após passar por uma cirurgia no menisco medial da articulação do joelho direito, o camisa 1 deve ser a principal novidade da equipe color...