Esporte Goleiro do Vila Nova ressalta 3º jogo sem sofrer gol Rafael Santos fez importantes defesas na vitória do Tigre sobre o Botafogo (SP)

A primeira vitória do Vila Nova foi festejada pelos jogadores, comissão técnica e direção, na noite de sábado, em Ribeirão Preto (SP). O time goiano fez 1 a 0 sobre o Botafogo (SP), até então líder da Série B. Além do bom resultado, fora, o goleiro do Vila, Rafael Santos, elogiou o bom desempenho defensivo do time nos últimos jogos. Isso porque a equipe não sofreu go...