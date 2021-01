Esporte Goleiro do Vila Nova relata sintomas e testa positivo para Covid-19 Segundo clube, Fabrício relatou dor de garganta, coriza e dores no corpo e está isolado desde segunda-feira (4)

O goleiro Fabrício, do Vila Nova, está com Covid-19. O jogador relatou sintomas ao departamento médico do clube na segunda-feira (4) e o passou por teste, que teve resultado positivo nesta quarta-feira (6). Desde que apresentou dor de garganta, coriza e dores no corpo, segundo o Tigre, o goleiro não treinou e já entrou em isolamento. O jogador ficará fora, ...