Esporte Goleiro do Vila Nova lamenta nova paralisação: 'Prejuízo enorme' Suspensão das atividades pode ser confirmada com a publicação de novo decreto. Para Fabrício, tempo de treino já realizado será perdido com paralisação

O goleiro Fabrício lamentou a possibilidade de nova paralisação nos treinos, por causa do avanço nos números de casos da Covid-19 no Estado. Para ele, o prejuízo será enorme já que os jogadores vão perder os dias de atividades realizadas. No Tigre, a equipe voltou a treinar no dia 16 deste mês. "Prejuízo enorme. Enquanto algumas cidades vão estar retornando agora...