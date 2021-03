Esporte Goleiro do Vila Nova diz que momento é de preservar a saúde de todos Por causa de um decreto estadual, o Campeonato Goiano foi paralisado por 14 dias e será retomado no dia 31 de março

O goleiro Georgemy, do Vila Nova, entende que a paralisação do futebol em Goiânia é necessária para que a saúde das pessoas seja preservada. O defensor acredita que o período de 14 dias até o retorno do Campeonato Goiano também será importante para que o time colorado se enquadre na filosofia de jogo do técnico Wagner Lopes. "Nossa equipe estava fazendo bons jogos,...