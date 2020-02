Esporte Goleiro do Vila Nova analisa desempenho da equipe no 1º turno Fabrício reconhece oscilação do time, mas vê importância de terminar primeira parte da competição com vitória. Objetivo do Tigre é classificação

O goleiro do Vila Nova Fabrício analisou o 1º turno da equipe no Campeonato Goiano após vitória, por 1 a 0, sobre o Crac, nesta segunda-feira (17), no OBA. O Tigre encerrou esta primeira parte da competição com oito pontos, conquistados em duas vitórias e dois empates, o time ainda sofreu duas derrotas. “Oscilamos um pouco dentro da competição (Campeonato Goiano). ...