Esporte Goleiro do São Paulo, Jean sai da cadeia nos EUA e pode voltar ao Brasil

Goleiro reserva do São Paulo, Jean deixou a cadeia nesta quinta-feira e poderá retornar ao Brasil. A Justiça dos Estados Unidos determinou a soltura do jogador brasileiro após audiência de custódia. Ele não precisou pagar fiança e terá de ficar afastado da mulher, Milena Bemfica. Por outro lado, poderá ter contato com as duas filhas, mas com supervisão de terceiros. ...