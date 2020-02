Esporte Goleiro do Goianésia sobre Goiás: 'será um prazer jogar contra o Tadeu' Thiago Santos comemora vitória do Azulão e já pensa em próximo confronto, contra o Goiás, sábado (8), na Serrinha

O próximo confronto do Goianésia será contra o Goiás, no próximo sábado (8), no estádio da Serrinha. Apesar de o esmeraldino entrar em campo, neste domingo (2), para enfrentar o Vila Nova, o Azulão já fez o dever, na 4ª rodada, e mira na equipe da capital. O goleiro Thiago Santos falou como será enfrentar Tadeu, um dos grandes nomes do Brasileirão em 2019. "Que isso! ...