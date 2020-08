Esporte Goleiro do Goiânia testa positivo para Covid-19 Matheus Santillo ficará isolado pelos próximos dez dias. Por precaução, diretoria do Galo acerta com novo goleiro durante a preparação para disputa da Série D

O Goiânia informou na manhã desta quinta-feira (27) que o goleiro Matheus Santillo testou positivo para Covid-19. Segundo o comunicado do clube, exames foram realizados em todos atletas e profissionais do staff alvinegro e apenas o camisa 1 do Galo teve resultado positivo. O número exato de exames não foi divulgado. Matheus ficará isolado, de acordo com a regra da C...