Esporte Goleiro do Goiás pede ‘concentração elevada’ em decisão contra o Botafogo Time esmeraldino pode igualar o adversário carioca em número de pontos e colar na disputa pelo título da Série B

O goleiro Tadeu, do Goiás, acredita que o caminho para o time esmeraldino vencer o Botafogo passa por uma atuação que tenha concentração elevada no clube goiano. O duelo é decisivo dentro da faixa de acesso à Série A, e será disputado na Serrinha, nesta terça-feira (26), a partir das 21h30. A equipe esmeraldina terá uma mudança para o duelo diante do time carioca. “D...