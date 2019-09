Esporte Goleiro do Goiás faz golaço de falta e vídeo viraliza; veja De volta aos treinos após se recuperar de concussão cerebral, Tadeu mostrou habilidade para cobrar falta

Recuperado de uma concussão cerebral, Tadeu mostrou muita técnica no treino do Goiás desta quarta-feira (18). Em vídeo divulgado nas redes sociais do clube, o goleiro cobrou falta com muita técnica e a bola morreu no ângulo esquerdo do gol de Marcos, que nem foi na bola. Apesar do momento de destaque, não é sempre que o jogador treina cobranças de falta. Esta não é ...