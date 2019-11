Esporte Goleiro do Goiás cobra reação e melhora após 5ª goleada sofrida no Brasileiro Jogadores lamentam derrota por 3 a 0 para o Santos e projetam conquistar na próxima rodada a pontuação para garantir lugar na elite em 2020

Envolvido pelo Santos, ontem, no Estádio Serra Dourada, o Goiás sofreu sua quinta goleada na Série A do Campeonato Brasileiro e terá de esperar um pouco mais para atingir a meta estipulada para permanência na elite no próximo ano, a de 45 pontos - segue com 42. O clube também deixou esfriar a empolgação na busca por vaga em alguma competição continental, que segue possí...