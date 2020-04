Uma das pautas discutidas na última reunião entre clubes e CBF, sobre o retorno da temporada, é da produção de uma cartilha de treinos que a confederação pensa em criar para que atletas tenham atividades uniformes antes da bola voltar a rolar no País. A ideia deve ser confirmada ou descartada nas próximas semanas, mas para o goleiro do Goiás, Marcelo Rangel, a proposta de uma “mini pré-temporada” já agrada.

Assim como todo elenco do time esmeraldino, o goleiro de 31 anos está treinando durante a paralisação do futebol em casa, com exercícios preparados pelo departamento físico do clube. “Acredito que pelo tempo de paralisação deve haver uma nova pré temporada, mesmo a gente treinando em casa acredito que será necessário. Para aí sim começar a pegar ritmo novamente”, comentou o jogador, que defende o Goiás desde 2017 e disputou 110 partidas pela equipe.

Não há previsão de quando o futebol voltará a ser disputado no País, por causa da pandemia do novo coronavírus. A diretoria do Goiás, inclusive, informou que só retornará aos treinos quando as autoridades de saúde informarem que é seguro. Para o goleiro Marcelo Rangel, os treinos ajudam a manter a atividade física. “Também trazem benefícios ao nosso sistema cardiorrespiratório, além de aliviar o estresse e a tensão nesse período difícil que estamos vivendo. Conseguimos manter o peso normal e os músculos fortalecidos, para estar mais próximo possível do ideal”, salientou o jogador esmeraldino, que está em Rondon, no interior do Paraná, com a família durante o período de isolamento social.

Religioso, o goleiro também tem aproveitado o período sem atividades para ler a Bíblia. “Estou procurando aproveitar coisas simples, como estar com a família. Normalmente ficamos o ano todo longe um do outro”, frisou Marcelo Rangel, que vê o momento de paralisação do futebol, por causa da pandemia da Covid-19, como um período de reflexão. “Ficar em casa significa proteger nossa família, os vizinhos, os idosos, que são os mais vulneráveis. É a melhor atitude para evitar a propagação da doença. Aprendemos a ser mais solidários e gentis. O período ensina que devemos valorizar momentos especiais com a família, também que devemos cuidar da nossa saúde física e mental”, opinou o jogador esmeraldino.

Marcelo Rangel deixa na mão da Federação Goiana e clubes a possibilidade de retorno ou conclusão do Campeonato Goiano, que o Goiás é o 3º colocado com 19 pontos. O time alviverde estava em crescente na temporada antes da oficialização da paralisação, já que além de classificado no Estadual, estava próximo de confirmar vaga na 4ª fase da Copa do Brasil - venceu o Vasco, fora de casa, no jogo da ida por 1 a 0.

Por causa da incerteza quanto ao retorno da temporada, os clubes brasileiros tentam reduzir despesas. No caso dos atletas, a redução de salários é a forma encontrada pelas diretorias. O Goiás já negocia com seus jogadores e busca acerto entre 25% a 50% de redução. “Todos vão ter que abrir mão de alguma coisa e no futebol não será diferente, estamos conversando sim com o clube e estamos dispostos a ajudar nesse momento. O Goiás mostra uma preocupação muito grande com nós atletas, acredito em um desfecho positivo porque todos estão muito conscientes do momento difícil”, pontuou o goleiro esmeraldino.