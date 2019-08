Esporte Goleiro do Goiás analisa principais defesas na Série A e enaltece time após vitória Tadeu falou sobre sensação de alívio após vitória diante do Internacional, no Serra Dourada, que foi a primeira da equipe após pausa para a Copa América

O goleiro Tadeu se tornou o grande destaque do Goiás neste Campeonato Brasileiro. Titular em todos os jogos da equipe e recebendo carinho e apoio das arquibancadas, mesmo após goleadas sofridas para Flamengo e Santos, ambas por 6 a 1, o jogador já reconheceu que pretende estender sua estadia no alviverde. Tadeu chegou por empréstimo até o fim do ano da Ferroviária. Questionado sobre ...