Esporte Goleiro do Flu, Rodolfo é flagrado em antidoping por suspeita de uso de cocaína De acordo com uma nota oficial divulgada pelo clube em seu site, o jogador abriu mão da contraprova e se colocou "suspenso voluntariamente"

O Fluminense teve uma manhã de terça-feira complicada no CT Pedro Antônio, na zona sul do Rio de Janeiro. Durante o segundo dia de atividades após a folga de 10 dias nesta parada do calendário para a disputa da Copa América, foi revelada a informação que o goleiro Rodolfo testou positivo em um exame antidoping por suspeita de uso de cocaína após um jogo pela Copa Sul-Americana c...