Esporte Goleiro do Atlético-GO destaca volta após contusão: 'bom estar jogando' Kozlinski deve encerrar o Brasileiro pelo Dragão em campo, contra o Coritiba, quinta-feira (25)

O goleiro Maurício Kozlinski foi uma das novidades do Atlético-GO no empate de 1 a 1 diante do Palmeiras, na Allianz Arena, na noite desta segunda-feira (22). Em jogo da penúltima rodada da Série A, o camisa 1 teve atuação segura, apesar de revelar que ainda sente dores no joelho. Alguns dias depois de atuar no clássico em que o time atleticano venceu o Goiás por 1 ...