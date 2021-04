Esporte Goleiro diz que Vila Nova vai jogar ‘contra tudo e todos’ no clássico contra o Goiás Georgemy acredita que o time que estiver com melhor nível de concentração vai sair vitorioso da partida deste domingo (11)

Um dos principais personagens do Vila Nova neste início de temporada 2021, o goleiro Georgemy disse que o time colorado terá de lutar contra tudo e todos no clássico deste domingo (11), contra o Goiás. O camisa 1 da equipe vilanovense cobrou que o elenco do Tigre esteja concentrado para sair vitorioso da partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Goiano. “A concentração ...