Esporte Goleiro diz que Iporá melhorou após paralisação Lobo Guará faz jogo direto contra o Jaraguá na luta contra o rebaixamento no Campeonato Goiano

Depois da paralisação do futebol, por causa do decreto Estadual que proibiu atividades esportivas no meio de março, o Iporá conquistou cinco pontos em três jogos e segue vivo na disputa pela permanência no Campeonato Goiano. A equipe faz jogo direto contra o Jaraguá, pela 5ª colocação do Grupo B. “A equipe após a parada do campeonato vem fazendo grandes jogos e se...