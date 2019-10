Esporte Goleiro Bruno rescinde com time de Poços após 45 minutos em campo e salários atrasados Condenado pelo assassinato e ocultação de cadáver da modelo Eliza Samúdio, o jogador ficou apenas dois meses no clube da 3ª divisão do campeonato mineiro

O goleiro Bruno Fernandes de Souza, condenado a 20 anos e 9 meses pelo assassinato e ocultação de cadáver da modelo Eliza Samúdio, não é mais jogador do Poços de Caldas. O time da terceira divisão mineira anunciou que houve um comum acordo entre as partes para que o contrato do atleta fosse rescindido, após ele jogar por 45 minutos, em dois meses de vínculo, e sair c...