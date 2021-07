Esporte Goleiro brilha em início de campanha do Vila Nova Georgemy se destaca e é vice-líder de estatística na 2ª Divisão

Com quatro defesas, em média, por partida na Série B, Georgemy é o segundo goleiro que mais tem parado ataques adversários na competição nacional. Em grande fase, o jogador do Vila Nova só fica atrás de Diogo Silva, do CRB, que tem 4.6 defesas por jogo na Segundona - os números são do site Sofascore.O bom momento do goleiro Georgemy rendeu a ele, nas últimas semanas,...