Esporte Goleira ganha presente de Tadeu antes de iniciar Brasileiro A2 pelo Goiás Equipe esmeraldina faz jogo pela 2ª rodada, o primeiro depois da paralisação da competição, neste domingo (25), em Goiânia

De luvas novas especiais e após mais de sete meses longe dos jogos, a goleira Letícia Rodrigues, de 23 anos, está pronta para voltar a brilhar com a camisa do Goiás. Foi dela a defesa decisiva que garantiu empate ao Goiás na estreia do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A2 e a liderança do Grupo E da competição nacional.Natural de Campinas (SP), Letícia Rodrigue...