Esporte Goleador na base, Riquelme deve ser emprestado pelo Atlético-GO e busca clube Jogador deve ser emprestado pelo rubro-negro para ganhar rodagem e maturidade. Atacante quer jogar alguma série do Brasileiro

O tocantinense Riquelme é xará de um craque do futebol argentino. Se o ex-jogador do Boca Juniors e da seleção da Argentina se destacou como exímio como camisa 10, o jovem jogador do Atlético é atacante rápido, com facilidade para se movimentar pelos lados do campo e se colocar na área, para fazer gols. Artilheiro da base do Dragão, desde que chegou ao clube, em 2018,...