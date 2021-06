Esporte Goleador carioca é trunfo para o Goiás contra o Vasco Bruno Mezenga é o artilheiro esmeraldino na Série B e enfrentou o Vasco pelo Flamengo no início da carreira

O fechamento da 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro colocou ainda mais tempero no duelo entre Goiás e Vasco, na Serrinha, nesta próxima quarta-feira (30). Com o empate esmeraldino e a vitória vascaína, as duas equipes estão separadas por dois pontos e o jogo em Goiânia se tornou um confronto direto por uma vaga dentro do grupo de acesso à Série A. Para voltar ...