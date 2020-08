Esporte Goleado pelo Ferroviário-CE, Vila Nova perde a primeira na Série C Tigre saiu atrás no primeiro tempo e fazia jogo competitivo até metade da segunda etapa. Entre os 36 e os 45 minutos do segundo tempo, sofreu três gols

O Vila Nova perdeu a primeira partida na Série C do Campeonato Brasileiro ao ser goleado por 4 a 0 pelo Ferroviário-CE neste sábado (22), na Arena Castelão, em Fortaleza. O Tigre saiu atrás e fazia uma boa partida até a metade do segundo tempo, mas teve um lance duvidoso em que reclamou pênalti, não marcado pela arbitragem, e, na sequência, sofreu três gols em dez minutos. No Grupo ...