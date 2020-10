Esporte Goleado, Goianésia perde posição. Goiânia faz jogo decisivo em casa Aparecidense lidera o Grupo A5 da Série D do Brasileiro

O Goianésia, que faz boa campanha no Grupo A5 da Série D do Brasileiro, foi goleado na tarde deste domingo (17) em Águia Branca-ES. O Azulão do Vale não jogou bem e não segurou o time local, o Real Noroeste-ES, que abriu 4 a 1 e tomou a vice-liderança da equipe goiana - ambas têm 13 pontos, um atrás do líder, a Aparecidense, mas o time capixaba leva vantagem nos critérios d...