Esporte Goleado em casa, Jaraguá encerra 1º turno sem vencer na Série D Equipe goiana perdeu seis dos sete jogos que disputou na fase de grupos e busca reabilitação no returno da competição nacional

O Jaraguá foi goleado em casa pelo Brasiliense e encerrou o 1º turno da fase de grupos da Série D sem vencer. O Gavião da Serra não foi páreo para o time do Distrito Federal, que abriu 2 a 0 no primeiro tempo e fez mais dois gols na etapa final para construir goleada de 4 a 0 - Tobinha (duas vezes), Zotte e Zé Love marcaram os gols da partida no estádio Amintas de Freitas....