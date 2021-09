Esporte Goleadas marcam início do Campeonato Goiano de Futsal Partidas foram disputadas pelas categorias de base; competição adulta começa nesta terça-feira (14)

O Campeonato Goiano de Futsal começou no último final de semana com a disputa de dez partidas, todas pelas categorias de base do Sub-7 ao Sub-15. Os destaques ficaram para o Shallon, que goleou o Arena por 12 a 2 no Sub-9, e o Instituto Set que aplicou 6 a 0 no Arena pelo Sub-7. Ainda sem abrir venda receber torcedores, os jogos do primeiro final de semana tiveram a ...