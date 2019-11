Esporte Goleadas garantem acesso de Goiatuba e Inhumas, que farão a final

Goiatuba e Inhumas golearam seus adversários nas partidas de volta da semifinal da 3ª Divisão, neste domingo (24), e garantiram o acesso à Divisão de Acesso do Campeonato Goiano. Os dois times vão disputar a final no próximo domingo (1º/12), em jogo único pela decisão.Diante de quase 3 mil torcedores pagantes, o Goiatuba fez 5 a 0 no Tupy, de Jussara, e terminou a ...