Esporte Goleada sobre o Flamengo foi de roupa nova para o Atlético-GO Clube goiano lança terceiro uniforme no primeiro jogo do clube após a paralisação da temporada

A vitória sobre o Flamengo por 3 a 0, no Estádio Olímpico, nesta quarta-feira (12), foi de roupa nova. Na partida, o Dragão estreou seu terceiro uniforme, uma camisa preta com uma lista vermelha em diagonal que leva o escudo mais recente do clube. Das três peças de jogo que serão utilizadas este ano, duas levam este escudo (a outra é a camisa 2, branca), lançado como i...