Esporte Goleada põe recuperação do Corinthians em xeque e reabre disputas por titularidade Além de expor a fragilidade tática, a derrota para o arquirrival ameaça o rótulo de titulares absolutos de alguns jogadores na "era Mancini", casos de Gabriel e Jô

A goleada do Corinthians sofrida no clássico contra o Palmeiras na noite de segunda-feira (18), por 4 a 0, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, colocou em xeque a avaliação sobre o time de Vagner Mancini estar mesmo pronto. Após a reação na competição, somada a uma invencibilidade de sete jogos e o triunfo por 5 a 0 diante do Fluminense na semana passada, a...