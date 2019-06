Esporte Goleada marca recomeço da seleção brasileira Com show de Cristiane, Brasil supera dificuldades extracampo durante a preparação, estreia no Mundial com goleada e lidera Grupo C

O extracampo era desfavorável: Marta, a principal jogadora do Brasil, se recupera de uma lesão muscular na coxa. Foram nove derrotas seguidas na preparação para a Copa do Mundo e jejum de vitórias que já durava quase um ano. O talento resolveu. Com Cristiane inspirada, a seleção brasileira venceu a Jamaica por 3 a 0 na estreia do Mundial da França. A atacante, uma das ...