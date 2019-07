Esporte Goleada do Flamengo sobre o Goiás é a maior do duelo entre os dois

O 6 x 1 do placar deste domingo (14) entre Flamengo e Goiás, no Maracanã, é a maior goleada da história do confronto entre as duas equipes. Antes, quem era dono da maior goleada era o clube esmeraldino, que venceu o rubro-negro pela Série A de 1991 por 5 a 1, no Estádio Serra Dourada. Além de ter se tornado a maior goleada do confronto, a deste domingo (14) é a m...