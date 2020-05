Esporte Goleada do Atlético-GO sobre o Flamengo, em 2011, será reprisada neste domingo (3) Vitória do Dragão pela 17ª rodada da Série A 2011, por 4 a 1, fora de casa, derrubou a 4ª maior invencibilidade dos pontos corridos (na época)

O torcedor do Atlético-GO poderá matar um pouco da saudade do Dragão neste domingo (3). O Sportv, apenas para praça de Goiás, vai reprisar, às 11 horas, a goleada atleticana sobre o Flamengo, por 4 a 1, no Brasileirão 2011. O duelo foi disputado no dia 18 de agosto, no Engenhão. A partida encerrou sequência de 17 jogos sem derrota do time carioca. Na época, a 4ª ma...