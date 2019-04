Esporte Golden State Warriors bate o Charlotte Hornets e garante título de divisão na NBA Grande destaque da vitória, Curry obteve 15 de seus 25 pontos em chutes de três

O Golden State Warriors, atual campeão da NBA, conquistou na rodada de domingo da temporada regular o título da Divisão Pacífico da Conferência Oeste ao massacrar o Charlotte Hornets por 137 a 90, na Oracle Arena, em Oakland. Com 25 pontos do astro Stephen Curry, a franquia da Califórnia garantiu pela quinta vez consecutiva o posto de melhor time da divisão que ainda c...