Esporte Golden State confirma o primeiro jogo da NBA sem torcida por causa do coronavírus Equipe de Stephen Curry vai enfrentar o Brooklyn Nets com o Chase Center fechado ao público, nesta quinta-feira (12), pela temporada regular

A NBA terá o primeiro jogo sem torcida por causa do avanço do COVID-19, cujo alastramento já foi considerado como uma pandemia. O Golden State Warriors anunciou que vai enfrentar o Brooklyn Nets com o Chase Center fechado ao público, nesta quinta-feira, pela temporada regular. A medida da franquia foi tomada poucas horas depois da prefeita da cidade de São Franci...