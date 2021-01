Esporte Gol e expulsão em 6 minutos: Biancucchi decisivo no acesso do Vila Nova Com gol do meia argentino, o time colorado venceu o Ituano, garantiu acesso e vaga na decisão da Série C

O Vila Nova confirmou o acesso à Série B e vaga na decisão da Série C ao vencer o Ituano, neste domingo (17), após o gol marcado por Emanuel Biancucchi aos 31 minutos do 2º tempo. O meia, que já tinha um amarelo, recebeu o segundo por ter tirado a camisa na comemoração e foi expulso. Nada que deixasse a história do retorno do Tigre à Segundona com mais emoção. ...