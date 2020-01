Esporte Gol do Newcastle no minuto final derruba o Chelsea no Campeonato Inglês Com 39 pontos, a equipe de Londres ocupa a quarta colocação. A distância que a separa do Manchester United, quinto, é de cinco pontos

O Chelsea sofreu neste sábado uma derrota que pode tirá-lo da confortável posição em que se encontra atualmente no Campeonato Inglês. Fora de casa, o time azul foi batido pelo Newcastle com um gol marcado na última jogada de ataque da partida. Mesmo tendo sido bastante superior ao adversário, o Chelsea teve de engolir a derrota por 1 a 0. Com 39 pontos, a equipe de...