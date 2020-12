Esporte Gol de Luciano faz o São Paulo bater o Sport e se manter na ponta do Brasileiro Tricolor vai aos 47 pontos. Na próxima quarta (9), recebe o penúltimo colocado Botafogo

O São Paulo não teve uma de suas melhores atuações no Campeonato Brasileiro. Mas isso pouco importou. Pouco ameaçado e com controle da partida em campo, a equipe derrotou o Sport por 1 a 0 neste domingo (6), no Morumbi. O resultado a fez se manter na liderança isolada. Com 47 pontos, o São Paulo tem cinco de vantagem sobre o Flamengo. O Atlétco-MG começou a roda...