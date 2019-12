Esporte Goiatuba vira na decisão e é campeão 100%

O Goiatuba é o campeão da 3ª Divisão do Campeonato Goiano. Com uma vitória, de virada, neste domingo (1), sobre o Inhumas, a equipe do Sul do Estado conquistou o título com 100% de aproveitamento. Não perdeu um ponto sequer. A final, disputada em jogo único no Divino Garcia Rosa, em Goiatuba, terminou com o placar de 3 a 1 para o time da casa.O campeão goiano de 1992 ...