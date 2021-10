Esporte Goiatuba vence o Inhumas e assume a liderança da Divisão de Acesso Azulão do Vale marcou aos 45 minutos do 2º tempo para vencer o Inhumas, em casa

A Divisão de Acesso do Campeonato Goiano tem um novo líder. O Goiatuba venceu o Inhumas, por 1 a 0, e assumiu a 1ª colocação da competição estadual. O único gol da partida foi marcado por Everton, aos 45 minutos do 2º tempo, depois do Azulão praticamente dominar o jogo do início ao fim no estádio Divino Garcia Rosa. O resultado coloca o Goiatuba na liderança da Divisão de Acesso com 12 pontos, dois à frente d...