Esporte Goiatuba se classifica e semifinal da 3ª Divisão está formada Quatro equipes buscam duas vagas na Divisão de Acesso do Campeonato Goiano de 2020

O Goiatuba goleou o Atlético Rioverdense, neste domingo (10), por 4 a 1, no Estádio Divino Garcia Rosa e garantiu a última vaga para a semifinal da 3ª Divisão do Campeonato Goiano. Jogando diante de 2.528 pagantes, em Goiatuba, a equipe mandante abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo com João Pedro. Otacildo ampliou aos 41 da etapa inicial. No segundo te...